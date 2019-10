Rivaldo: "No creo que la delantera de Barcelona con Griezmann alcance el nivel de la 'MSN'"

Si para hacer sus goles no necesitaba de tanto regate, conducción ni pensar un segundo de más, para declarar sigue mostrando la verticalidad. Rivaldo , el campeón del mundo con la selección de Brasil en 2002, y también de dos Ligas con el Barcelona en los cinco años que estuvo en el cuadro catalán, no dudó un minuto en dar su opinión sobre lo que es y fue la delantera del su exequipo con la llegada de Antoine Griezmann.

" No creo que la delantera con Griezmann pueda alcanzar el nivel de la 'MSN' porque Neymar era una pieza muy importante de aquel ataque en el Barcelona ", enfatizó uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol brasileño.

Para Rivaldo, hay más de una diferencia entre ambos cracks: " Neymar es un jugador que marca las diferencias, que se saca un montón de asistencias, que marca muchos goles e incluso es capaz sacarte un partido adelante si es necesario con su personalidad, y todo eso es algo que Griezmann todavía no tiene ".

Debe encontrar su mejor nivel

Hoy, para el exdelantero, el francés no es indispensable, como sí lo son sus compañeros e ídolos del club, Lionel y Luis. " No está adaptado al estilo de su nuevo equipo, así que lo normal es que le lleve un tiempo verle al nivel que jugó tantos años en el Atlético. En el Barcelona por ahora no es irremplazable, como Messi o Suárez ".

Kylian es el futuro

Además, no perdió la oportunidad para seducir a Kylian Mbappé a que salga de Francia con destino a España o Inglaterra. " Debe dar el salto a un grande inglés o español para ser considerado como el legítimo heredero de Messi o de Cristiano. Los mejores jugadores deben jugar en las mejores ligas ".

