Lionel Messi es el líder del Barcelona. El capitán del equipo siempre es el encargado de tomar las riendas del equipo dentro del campo; sin embargo, se sabe poco del papel que tiene fuera de él. Muchos explican que tiene la primera voz en el vestuario, pero no se confirmaba, hasta que Arthur Melo reveló cuál es su trato.

En conversación con el canal de YouTube de Brasil, Fui Clear, el mediocampista explicó: “Lo admiro fuera del campo porque él tiene tanto poder, pero es uno más. Nunca quiere ser el favorito de nadie”.

“Todos sabemos la autoridad que tiene, pero no se impone. Siendo todo lo que es y pudiendo imponer todo lo que podría imponer no lo hace. Es reservado, aunque es bromista con quien tiene más intimidad. Es un hombre excepcional. No tengo una palabra para hablar mal de él. Inclusive todo lo contrario, desde que llegué siempre me ayudó, hasta dio una entrevista hablando de mí. ¡Eso fue muy bueno!”, confesó el procedente de Gremco.

Messi siempre tiene buenas referencias de Arthur. Hace poco ‘La Pulga’ festejó su llegada al club. “Si tengo que citar a uno me quedo con Arthur, que me ha sorprendido porque no le conocía mucho. Salvando las distancias, tiene un estilo muy parecido al de Xavi, quiere siempre la pelota, no la pierde, juega en corto, es muy confiable y muy seguro”.

