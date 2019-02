Nada dura para siempre: histórico del Barcelona aconseja a buscar al sustituto de Lionel Messi

No es broma, todo tiene su final. El exfutbolista holandés Patrick Kluivert recomendó este jueves al club Barcelona mirar hacia el futuro y comenzar con la búsqueda del posible sustituto de Lionel Messi , a quien considera el mejor jugador del mundo. El exdelantero de 42 años agregó que el actual campeón de España se ve debilitado cuando el argentino no está en la cancha.



"Creo que en este momento, Messi es el mejor del mundo y lleva varios años siéndolo. Barcelona sin Messi es mucho menos, eso está claro y no es una sorpresa lo que digo", aseguró Kluivert en un evento promocional en la Ciudad de México.

"Pero, hay que mirar hacia el futuro y deben ir preparando a un sustituto o ver de qué manera van a jugar (sin Messi), eso es muy importante", apuntó. Kluivert, quien inició su carrera en 1994 con el Ajax de Holanda, también jugó para Milán de Italia, Newcastle de Inglaterra, Valencia de España, PSV Eindhoven y Lile de Francia.



Hay que recordar que con la selección de su país, Kluivert jugó el Mundial de 1998 en Francia, donde Holanda alcanzó el cuarto lugar. Además, el holandés agregó que le hubiera gustado jugar en el América, actual campeón del fútbol mexicano.