Barcelona ha preparado el plan Samuel Umtiti. Conscientes de que el galo es un valor primordial en el esquema de Ernesto Valverde, el departamento médico del club no forzará al zaguero de la Selección de Francia a jugar el Clásico ante el Real Madrid. Es más, pese a que estaba prevista que esta semana iba a ejercitarse, los cierto es que Umtiti no lo hará hasta la próxima semana para darle descanso – adecuado – a esa rodilla afectada.



Por lo pronto se tiene pensado que Umtiti regrese el 24 de noviembre a los campos de juego, en un partido frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sin embargo… el defensa también podría pasar por quirófano, si es que no hay una buena evolución de su pierna.



Umtiti está siguiendo un tratamiento que conlleva infiltraciones de plasma saturado de plaquetas y células madre con el objetivo de regenerar el cartílago desgastado, aunque, a día de hoy, esta fórmula está dejando unos resultados a medio camino entre el optimismo y el pesimismo. No se ha visto una buena evolución del futbolista del Barcelona.



La opción de tener que pasar por el quirófano parecía alejada, pero ni mucho menos está todavía descartada. Y más teniendo en cuenta que la recuperación no está siendo lo idílica que se esperaba. Si el jugador sigue sintiendo dichas molestias, no tendrá más remedio que someterse a una artroscopia que le mantendría, como mínimo, dos meses más de baja. Barcelona espera que esta semana sea decisiva para no tener más tiempo fuera a un jugador que es titular indiscutible para Valverde. Esa es la realidad de él.