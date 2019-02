Si lo vende el Barcelona: la razón por la que Coutinho no volverá a Liverpool

Comencemos con la historia. Philippe Coutinho se unió al Barcelona en enero del año pasado, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del culé. Tras unos inicios esperanzadores, el atacante brasileño ha perdido relevancia en la alineación de Ernesto Valverde y su nivel dista mucho de ser el que encandiló al mundo del fútbol en Inglaterra.



El brasileño dejó el Liverpool , club en el que había militado las últimas cinco temporadas, previo pago de 135 millones de euros por su carta pase rumbo a Cataluña. Sin embargo, fue una salida que no se tomaron muy bien los aficionados ‘Reds’, sobre todo por las formas del atacante. Coutinho, en su intento por cumplir su sueño de jugar en el Camp Nou, tensó la cuerda con la directiva del Liverpool, algo que no parecen perdonarle los fanáticos en Anfield Road.



Es por ello que Danny Murphy, mítico ex futbolista del equipo inglés, no ve viable una posible vuelta del ‘7’ del Barcelona a Anfield. “ Coutinho nunca será bienvenido en Liverpool. No le está yendo bien en Barcelona, pero dejó claro lo mucho que deseaba irse y ahora tiene que vivir con ello”, declaró Murphy.



Siempre hablando de un hipotético regreso a Inglaterra, el inglés afirmó en declaraciones al Mirror que “incluso si el Liverpool se lo planteara, los hinchas lo considerarían inaceptable”, finalizó. Coutinho puede ser vendido por el Barcelona en el próximo mercado de fichajes, pero ya sabemos un club en donde no jugará: el Liverpool de Klopp.



