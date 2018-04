No le importa en lo más mínimo la Champions League y el Real Madrid. El presidente del Barcelona , Josep Maria Bartomeu , concedió una entrevista para 'El Larguero', de la Cadena SER, en la que habló de los principales temas que rodean al cuadro culé en la actualidad: desde otro posible título de los blancos en la Liga de Campeones, pasando por Iniesta, hasta aclarar rumores sobre una posible salida de Ernesto Valverde.

Sobre el Madrid en la Champions: "A mí lo que me ocupa es el Barça. Somos el equipo de Europa con más títulos desde 2004. ¿El Madrid? Vamos a ver qué pasa en semifinales, el doblete del Barça es muy importante y no gana ni pierde importancia por lo que haga el Madrid".

El futuro de Iniesta: "Sé cosas de Iniesta, pero cuenta con nuestro respeto y lo tiene que decir él (...) Tiene un contrato indefinido con el club y antes del 30 de abril nos tiene que decir si se queda o no, él dirá, jugando o sin jugar será el importante".

¿Valverde en la cuerda floja?: "Es su primer año, tiene dos de contrato y es su proyecto. Hablo habitualmente con él, pero no hemos tocado ese tema. Son cosas que salen, pero estamos muy contentos con Valverde. El batacazo de Roma nos supo mal a todos, a Valverde también, pero nadie dudó de Valverde".

Griezmann: "He visto su gol, es un gran jugador y por eso el Atlético está tan arriba en la Liga y en la Europa League. Tenemos respeto para los equipos que tienen a sus jugadores y pedimos respeto para nosotros también".

¿Habrá pasillo?: "Nosotros como equipo lucharemos por la Liga, cuanto antes mejor, si no hay pasillo no hay pasillo. Se ha hecho en otras épocas pero no recuerdo la última vez que lo hicimos. ¿Por qué no hacerlo en el campo del Barça si hubiera sido al revés?"