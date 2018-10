Arturo Vidal no juega mucho en el Barcelona. Habituado a correr durante los 90 minutos en el Bayern Munich y Juventus, la suplencia para el ‘Rey’ Arturo es como un golpe en el ego. Antes estaba entre los mejores volantes mixtos del mundo; ahora se encuentra en la banca de Ernesto Valverde. ¿Momento futbolístico? Imposible. ¿Estilo? Definitivo. El chileno no encaja mucho en el ADN culé, por lo que es usado más que todo para oxigenar el mediocampo, pero ¿un lugar en el equipo titular? Será un duro reto para el seleccionado de la ‘Roja’.



Luego de jugar tres minutos en el Barcelona-Tottenham de la segunda jornada de la Champions League, el ‘Rey’ publicó su enojo en su cuenta de Instagram. De hecho, el volante debió guardarse la cólera para comentarlo en la interina del equipo, mas no publicarlo para todos sus seguidores en el mundo. Vidal no está a gusto con su situación en el Barcelona y ha generado el primer problema para el técnico Ernesto Valverde. Está clarísimo.



Arturo Vidal, antes de su llegada, había hablado con referentes del plantel culé, dado que su actitud puede volverse una ‘bomba’ de tiempo. Ahora pasa tiempo en el banco y deberá volver a conversar con todos sus compañeros de juego, en donde también darán su punto de vista Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. No puede haber rencillas por no jugar en el club.



Arturo Vidal, en total suma solo 176 minutos, ni dos partidos completos, cuando el Barça ya ha jugado 10 encuentros, 900'. Porcentualmente, un 19%. Tan solo ha sido titular contra el Girona (58') (pase de gol a Messi) y el Athletic de Bilbao, partido en el que estaba siendo destacado. ¿Cambiarán las cosas luego de su publicación en las redes sociales?