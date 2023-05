Con poco más de un año de contrato con el FC Barcelona, Ousmane Dembélé ha empezado a sonar en los mejores equipos de Europa. Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Bayern Munich, entre otros, saben que se trata de uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo y quieren llevarlo a sus plantillas. Sin embargo, el delantero francés hace oídos sordos y solo piensa en triunfar con la camiseta azulgrana. El ‘Mosquito’ tiene claro que quiere jugar en el Camp Nou por mucho tiempo más y levantar su primera Champions League como Culer.

Como si intentara espantar a todos los equipos que andan tras sus pasos para ficharlo, Dembélé ha confesado que es seguidor del Barcelona desde pequeño y espera marcar historia en el cuadro catalán, al que llegó en 2017 desde el Borussia Dortmund.

“Mi gran sueño es ganar una Champions con el Barça, ganar un trofeo con el club que amas es lo máximo. He sido del Barça desde que era pequeño, siempre he sido seguidor de este equipo. Me siento muy bien aquí y espero convertirme en un gran jugador aquí”, dice el francés en una entrevista a Teléfoot.

Por otro lado, Dembélé ha evaluado lo que ha sido su sexta temporada en el Barcelona. Lamentablemente, como en años anteriores, el francés ha sufrido lesiones que lo alejaron de las canchas hasta por tres meses.

“Estadísticamente hablando, podría haberlo hecho mucho mejor. Mi evolución en el Barça se ha visto frenada por las lesiones, como la que me ha mantenido alejado de los campos esta temporada”, dijo el delantero azulgrana.

Consultado por la posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona, Dembélé no ha podido ser más claro: “Es una leyenda absoluta aquí, verlo de nuevo a nuestro lado sería excepcional”.

Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la presente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





