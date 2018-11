Como si no fuera suficiente ya las bajas que hay en la Liga Santander por lesión, la Fecha FIFA (entre amistoso y duelos por la Liga de Naciones) podría aumentar la cantidad de 'pacientes'. Y esta vez el Barcelona sería el afectado con Ivan Rakitic. El croata no terminó el duelo de su selección ante España el jueves, y es más, no viajó a Inglaterra para el cotejo del domingo en Wembley.

El mediocampista, recordemos, no concluyó el duelo en el que Croacia venció 3-2 a España: se fue sentido a los 67 minutos y su estado físico es una incógnita. Rakitic, ahora, tendrá que volver a Barcelona para someterse a las respectivas revisiones médicas. Aunque según adelantó el medio 'Mundo Deportivo', el croata presenta una leve molestia muscular en la zona femoral superior debajo del glúteo derecho.



Además del duelo ante Inglaterra por la Liga de Naciones, Rakitic también se perdería el duelo del Barcelona ante el Atlético de Madrid por La Liga, a jugarse el próximo 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano.



A la fecha, recordemos, el Barcelona presenta las bajas de Thomas Vermaelen, Sergi Samper y Philippe Coutinho. A ellos, entonces, se sumará Ivan Rakitic, pendiente de evaluación.