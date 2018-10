Suenan todas las alarmas en Barcelona. Los culés tienen que preparar el plan para la Champions League como para La Liga, pero sin los mejores exponentes, todo puede ir cuesta arriba. Especialmente tras la ola de malos resultados en el torneo español que han puesto en jaque de malos comentarios a la directiva azulgrana como al rendimiento de los futbolistas. Ahora llega una terrible noticia que preocupa a los azulgranas con un parte médico.



Afectado de la rodilla izquierda, se esperaba que Samuel Umtiti se podría recuperar en un intervalo de una semana a diez días. No obstante, no ha sido así. De acuerdo a medios catalanes, el zaguero francés estaría como baja mínimo durante tres semanas, afectando ello su presencia ante duelos importantes del Barcelona. ¿Contra quiénes? Ya estaba descartado ante el Tottenham por su expulsión, pero peligra su presencia frente a Sevilla (20 de octubre), Inter de Milán (23) y Real Madrid (28). Sin duda, todos encuentros muy difíciles.



El plan de recuperación actual pasa por una táctica conservadora para ver cómo evoluciona el cartílago de la citada rodilla, pero no se descarta en absoluto que deba pasar por el quirófano si durante este mes de octubre no mejora ostensiblemente.



Umtiti ya arrastraba unas molestias que le impidieron jugar algunos partidos de la pasada temporada y que le hicieron jugar mermado con Francia. Por eso, se está haciendo desde el club azulgrana un estudio a nivel interno para analizar con detalle la morfología de sus piernas ya que se tiene la percepción de que eso le puede comportar problemas de futuro antes de cumplir los 30 años pese a que no cumplirá los 25 hasta el 14 de noviembre.



El Barcelona y lógicamente también Umtiti quieren poner remedio para evitar que el poderoso tren superior que tiene le pueda generar más lesiones.