No juega, se molesta en las redes sociales y afirma que está a disgusto con su suplencia en el Barcelona. Arturo Vidal llegó a Cataluña con el rotulo de un jugador imprescindible para el plantel culé de cara a la temporada de Ernesto Valverde. Meses después, el tiempo no le ha dado la razón al mediocampista chileno, quien apenas alterna en el equipo. El ‘Rey’ Arturo no es titular y tampoco una pieza de recambio habitual. Lo siente y esto dice Sport.



De acuerdo al diario catalán, a Arturo Vidal se le había prometido más minutos de juego de los que cuales tiene en la actualidad. La dirigencia le había una promesa; el técnico, no. Así como Malcom, el técnico vasco no ha considerado ni pedido al ‘Rey’ para el 2018-19. Su fichaje fue más un gusto de la directiva que un gusto del entrenador, que apenas lo pone en la banca de suplentes y le da una que otra chance en el segundo tiempo.



Arturo Vidal llegó a Barcelona con la esperanza de ganarse un lugar en los titulares; sin embargo, las estrellas que se encuentran delante de él no han dejado que pueda adueñarse del medio campo. Rakitic es el elegido por Ernesto Valverde y al chileno no le gusta nada.



Este lunes, Vidal publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acompañada de una dura frase: “Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos!!!”, acompañado de unos puños y símbolos de rey, como es apodado el jugador.



Esta es la segunda vez que sucede algo parecido con el 'Rey' Arturo. Vidal fue suplente ante los Tottenham por detrás del brasileño Arthur, por quien ingresó cuando ya faltaban tres minutos para el final. Fórmula que Valverde ya había utilizado ante el PSV, cuando Vidal ingresó a los 86'. Mientras que por Liga, ante el Athletic, el chileno fue cambiado a los 55' cuando era uno de los más destacados del encuentro. Vidal estalla en el Barcelona.