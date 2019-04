Apunta a Inglaterra: Umtiti no seguiría en Barcelona y ya le salieron pretendientes en la Premier

La llegada de Matthijs de Ligt al Barcelona es casi un hecho y tendría ganado su lugar en la zaga culé. Por ello, jugadores como Samuel Umtiti estarían buscando opciones para seguir su carrera la próxima temporada y pretendientes no le faltarían.

Dentro de las danzas de fichajes y rumores sobre los posibles traspaso de los cracks en Europa, sonó el nombre del defensor francés en la tienda 'guuner'. Y es que Arsenal podría ser la próxima parada del campeón del mundo en Rusia.



"Es un muy buen jugador. Francia tiene muy buenos jugadores en el extranjero. Pero la liga francesa es un mercado muy atractivo para muchos equipos. Yo mismo siempre he tenido jugadores franceses en mis equipos, en Valencia, Sevilla, París y aquí en el Arsenal. Y siempre he podido contar con estos jugadores", dijo Unai Emery.



De llegar, no se sentiría solo. En el Arsenal también juega Alexandre Lacazette, delantero de los ‘gunners’ e ítimo amigo de Samuel Umtiti. Ambos coincidieron en el Olympique de Lyon y ahora podrían volver a hacerlo en el equipo inglés.

