El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde , avisó, tras superar al Leganés en el Camp Nou (3-1) , que el título de Liga no está decidido y subrayó que quien así lo piense "se está equivocando".



A pesar de que su equipo tiene suficiente con cuatro victorias en los próximos siete partidos para levantar el trofeo de la regularidad, el preparador extremeño prefirió mostrarse cauto.



"Quien piense que ya somos campeones, se está equivocando. Tenemos el peligro de no conseguirlo", apuntó Valverde, quien recordó, al ser preguntado por la decisión del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, de no hacer el pasillo si LaLiga Santander está decidida en la jornada 36 en el clásico del Camp Nou, que el Barcelona todavía no es campeón.



"No tengo nada que decir, si no somos campeones", dijo.

Asimismo, se ha referido a Messi, autor de un 'hat-trick', de quien dijo que parece haber superado las molestias que arrastró en las últimas semanas.



"Pensamos que está bien y que el hacer goles siempre ayuda a todo. Pensamos que tiene que estar activo y las molestias las regula él y está perfectamente", apuntó. EFE