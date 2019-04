Lo buscaban Chelsea y Juventus, pero... el indiscutible del Barça que ya suena en China para 2020

En la previa del Barcelona vs Alavés , válido por la fecha 34 de Liga Santander , el futuro de uno de los indiscutible de Valverde ha empezado a sonar en el fútbol chino. Hablamos de Ivan Rakitic , quien ante la ola de fichajes para la volante en el 2019-20, decidiría cambiar de aires.



Según 'OK diario', entre tantos pretendientes a los que Rakitic ha sido vinculado, como Inter de Milán, Juventus y Chelsea, el croata no vería con malos ojos darle un giro total a su carrera llegando a una liga en la que si bien su salario sería más alto que en el Barcelona, la exigencia deportiva no sería la misma.



La citada fuente afirma que Rakitic quiere busca un futuro lejos del FC Barcelona para la siguiente temporada. La llegada de Frenkie de Jong ya es un hecho y así se abren las puertas del Camp Nou para su salida, la cual no costaría menos de 60 millones de euros.

Hay que recordar que Rakitic llegó al Barcelona en 2014 desde el Sevilla. Hasta el momento, el croata ha ganado tres Ligas, cuatros Copas del Rey y una Champions League. ¿Será su legado definitivo como azulgrana?



Rakitic está llamado a ser titular en el Barcelona vs Alavés de este martes en Mendizorroza. El partido está programado para las 2:30 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports.

