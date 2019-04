Extrañarán a Messi: el revolucionario XI del Barcelona para sentenciar LaLiga Santander ante Alavés

Ernesto Valverde ha revolucionado su once para el Barcelona vs Alavés de este martes por la fecha 34 de Liga Santander. Para el duelo en Mendizorroza, Lionel Messi saldrá en banca al igual que Lenglet y Alba, otros indiscutibles en el equipo azulgrana.



Este es el once del Barcelona para chocar ante el Alavés: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Busquets, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Dembélé y Luis Suárez. Los catalanes quieren sentenciar LaLiga de una vez por todas.

El Barcelona, vencedor por 2-1 frente a la Real Sociedad, ya avista el título matemático de LaLiga Santander a solo seis puntos, con quince por disputarse. De hecho, en el caso de una victoria suya el martes frente al Alavés en Vitoria y una derrota el miércoles del Atlético de Madrid frente al Valencia, los 'Azulgranas' ya serían campeónes.



Matemáticas al margen, el Barcelona se encuentra en un momento decisivo de la temporada. Sin tener en cuenta una eventual clasificación para la final de la Champions League, el equipo catalán afronta ocho partidos en un mes: los dos encuentros correspondientes a las semifinales de la Liga de Campeones, cinco jornadas ligueras y la final de la Copa del Rey contra el Valencia.



Por ello, Valverde quiere poner el lazo cuanto antes a LaLiga. Sería el primer peldaño del soñado triplete, una palabra que empieza a escucharse en el entorno azulgrana. Afronta el Barcelona este último tramo con casi todos los jugadores de la primera plantilla disponibles, a excepción de los lesionados Rafinha Alcantara y Thomas Vermaelen.



