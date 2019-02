El estado de Lionel Messi en la actualidad en medio del Barcelona vs. Athletic Bilbao

En la previa del Barcelona vs. Athletic Club Bilbao , el segundo entrenador culé, Joan Aspiazu, habló sobre el estado físico de Lionel Messi de cara al partido que se juega en San Mamés. Y pese a lo dice la alineación titular del equipo, el segundo de Ernesto Valverde avisó sobre el caso del delantero argentino. “Messi quizás no está al ciento por ciento”, indicó de cara al encuentro en el País Vasco, que puede permitir al Barca alejarse en la tabla de posiciones.



Lionel Messi fue finalmente titular en el partido de esta noche en San Mamés entre el Athletic Club y el Barcelona, un choque para el que técnico local, Gaizka Garitano, recupera a Mikel Balenziaga en el once inicial para marcar al 'crack' argentino.



Junto a Messi, Ernesto Valverde echó mano del bloque titular que tiene disponible con las bajas de Jordi Alba y Arthur.



Garitano, con las bajas de Aritz Aduriz y Ander Capa, revolucionó la alineación dejando en el banquillo a Iker Muniain, Iñigo Córdoba e Ibai Gómez para dar entrada a Raúl García y el capitán Markel Susaeta.



Así, el Athletic salió al césped con Iago Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Beñat; Susaeta, Raúl García, Yuri; y Williams.



El Barcelona lo hizo con Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez y Coutinho. Ya se juega el partido.