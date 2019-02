Barcelona vs Athletic Club Bilbao: fecha, horarios y canales por Liga Santander 2019

Barcelona y Athletic Club Bilbao chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 10 de febrero por fecha 23 de Liga Santander 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio San Mamés de la localidad de Bilbao (España). El partido está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana y 8:45 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN2, Sky y Movistar Partidazo. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Barcelona ya conoce que el Real Madrid venció al Atlético de Madrid en el Wanda por lo que LaLiga Santander 2019 se pone muy interesante. En estos momentos, los azulgranas solo le llevan a sus pares merengues cinco puntos, por lo que es necesario un triunfo de visita para recuperar la ventaja en la tabla de posiciones.

Barcelona llega al partido ante el Athletic Club Bilbao luego de dos empates consecutivos. El primer ante Valencia en casa por Liga Santander y el otro a mitad de semana por las semifinales de la Copa del Rey ante Real Madrid. Hasta antes del choque, la gran duda de Valverde está en la inclusión de Lionel Messi en el once titular. El argentino sigue sin estar al 100%.

Barcelona vs Athletic Club Bilbao: horarios y canales en el mundo por Liga Santander 2019

Ecuador - 2:45 p.m. - ESPN 2

Perú - 2:45 p.m. - ESPN 2

Colombia - 2:45 p.m. - ESPN 2

México - 1:45 p.m. - SKY Sports

Bolivia - 3:45 p.m. - ESPN 2

Chile - 4:45 p.m. - ESPN 2

Argentina - 4:45 p.m. - ESPN 2

Uruguay - 4:45 p.m. - ESPN 2

Paraguay - 4:45 p.m. - ESPN 2

España - 8:45 p.m - Movistar

Messi sufrió un golpe en el muslo derecho el pasado sábado en el partido de Liga Santander contra el Valencia (2-2), por el que tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego, aunque finalizó el encuentro. El argentino entró en la última media hora del Clásico del miércoles, en la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid (1-1).



El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no disipó las dudas sobre la presencia o no de Messi en el partido de Bilbao. "Estamos en situación parecida (al partido contra el Real Madrid). Veremos cuál es la decisión que tomo. Está bien y si es así seguramente jugará. Si no, tenemos que adaptarnos", señaló el entrenador.

Más cambios en el FC Barcelona

En la media, la baja de Arthur lo cambia todo. Parece claro que Sergio Busquets e Ivan Rakitic, a pesar de que el croata acumula demasiados minutos en este curso, serán los titulares. Como tercer centrocampista, el más habitual es Arturo Vidal, y otra opción es el canterano Carles Aleña, que poco a poco tiene minutos.