Fue el héroe del último héroe del Atlético de Madrid. Lesionado, pudiendo optar por salir del campo de juego, Diego Godín demostró lo que es la llamada ‘garra uruguaya’. A pedido de Diego Simeone, se ubicó como centrodelantero y marcó el gol de la victoria del ‘Atleti’. Ahora, un par de días después de un espectacular encuentro, el uruguayo fue confirmado como baja ‘colchonero’ por los próximos 20 días o, quizás, un mes. De este modo se pierde el partido frente al Barcelona , a realizarse el 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano.



" Diego Godín sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el encuentro que enfrentó a nuestro equipo ante el Athletic Club Bilbao. La evolución del central uruguayo queda pendiente de las pruebas complementarias que le serán realizadas durante las próximas 48 horas", mencionó el Atlético de Madrid en un comunicado, que posteriormente confirmó con el tiempo estimado desde hoy hasta mediados de diciembre.



Godín sintió un pinchazo y se echó la mano al muslo y saltaron las alarmas. Diego Pablo Simeone, que no tenía más cambios, optó por colocarlo de delantero. "Sé que puedo tener una rotura, unos 20 días o un mes, conozco mi cuerpo. Hice el mínimo esfuerzo posible para que no se agravara. Fuera no podía hacer nada, dentro, parado, a lo mejor algo. Tuvo su recompensa. Se te pasa por la cabeza que puedes agravar un poco más la lesión, pero me quedé para intentar hacerlo lo mejor posible", añadió el central rojiblanco.



Atlético de Madrid enfrenta el 24 de noviembre al Barcelona en un partido para definir la punta de LaLiga. Coincidentemente, se trata de la misma fecha en donde se jugará el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. A disfrutar del fútbol.