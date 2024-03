Barcelona vs. Atlético Madrid se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 17 de marzo por la jornada 29 de LaLiga, que se llevará a cabo en el Estadio Cívitas Metropolitano. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 p.m. (hora peruana, y 9:00 de la noche en España). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, DAZN y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: conferencia de Xavi Hernández previo al partido por LaLiga. (Video: Barcelona)

Barcelona vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

Barcelona: Iñaki Peña, Araujo, Koundé, Iñigo, Cancelo, De Jong, Gündogan, Pedri, Joao Félix, Raphinha y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann y Morata.

