Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras este sábado 24 de noviembre desde el mítico estadio Wanda Metropolitano por la decimotercera jornada de LaLiga Santander 2018-19. No te lo pierdas. Podrás disfrutar de este vibrante encuentro ente clubes españoles a través de la señal de ESPN, a partir de las 2:45 p.m. (hora peruana) en toda América Latina.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Barcelona y Atlético de Madrid.



Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

Perú: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Brasil: 4:45 p.m.

España: 9:45 p.m.

Lionel Messi ha logrado 23 goles en los 24 partidos disputados en LaLiga contra el Atlético de Madrid, su segunda víctima favorita, después del Sevilla. Sin embargo, el año pasado no consiguió anotar en el Metropolitano, uno de los pocos estadios del campeonato nacional donde todavía no lo ha hecho.



El capitán azulgrana, no obstante, es el futbolista que más goles marcó al Atlético (12) en el Calderón, escenario del que el argentino se despidió con el tanto de la victoria (1-2) en la última visita del Barcelona antes del traslado al Metropolitano de los 'Rojiblancos'.

El Atlético de Madrid es la segunda víctima favorita de Messi en lo que a goles se refiere: desde su debut en LaLiga, el rosarino solo ha marcado más veces a otro rival, el Sevilla (25). Además, Messi solo ha perdido cuatro veces en toda su carrera en enfrentamiento liguero con los madrileños.



La última derrota del '10' azulgrana en LaLiga frente al Atlético de Madrid se produjo en el año 2010; sin embargo, hace dos temporadas que el Barcelona no consigue ganar los dos encuentros del campeonato frente a los de Simeone. La pasada campaña un gol de Suárez en el minuto 82 evitó la victoria rojiblanca en el Metropolitano.