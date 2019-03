Sorprendió a varios: el nuevo 'look' que Messi lucirá ante el Betis en el Benito Villamarín [FOTO]

Lionel Messi ha sorprendido a todos sus seguidores en el entrenamiento previo al Barcelona vs Betis por la fecha 28 de LaLiga Santander. La razón es que el mejor jugador del planeta se ha dejado ver con un nuevo 'look' que no lo dejó pasar desapercibido.



Tal como se ve en las fotos y videos que el Barcelona publicó sobre el último entrenamiento del equipo de Valverde antes de su visita al Benito Villamarín, Lionel Messi sale con la barba recortada y el pelo de la misma forma. Nada que ver respecto a su último aparición ante Lyon en Champions.

Como era de esperarse, el nuevo 'look' del delantero argentino generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Algunos creen que se le ve mejor. Otros, ya se acostumbraron a verlo con la barba crecida y el cabello de la misma forma.

Quiere brillar en el Barcelona vs Betis

Respecto a lo deportivo, Lionel Messi apunta a ser titular este domingo en el Barcelona vs Betis. Los azulgranas quieren aprovechar la derrota del Atlético de Madrid para liquidar LaLiga Santander de una vez por todas. Y el argentino aumentar sus 26 goles para coronarse nuevamente 'pichichi'.

Los 18 convocados para el partido del Benito Villamarín entre Betis y Barcelona son: Ter Stegen, Cillessen, Jordi Alba, Lenglet, Umititi, Piqué, Semedo, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Messi, Luis Suárez, Malcom y Boateng.

