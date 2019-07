Collado le ganó el puesto: el 'bombazo' de Valverde con De Jong para el amistoso ante Chelsea en Japón

A pesar de que todos contaban con su presencia desde el inicio en el Barcelona vs Chelsea , Ernesto Valverde ha decidido dejar al holandés Frenkie de Jong en el banco de suplentes para el amistoso de pretemporada en la Rakuten Cup.



Otra gran novedad del once inicial del Barcelona ante Chelsea ha sido la suplencia de Rakitic. El DT de los catalanes ha apostado en el arranque por Collado, Puig y Sergio Busquets. Sin duda, una gran sorpresa para todos los que querían ver ya al ex del Ajax.

El primer once del Barcelona en la pretemporada. El primer once del Barcelona en la pretemporada.

El Barcelona en Japón

La gira del Barcelona ha despertado una enorme expectación en Japón, a pesar de las ausencias destacadas con las que llega el equipo de algunas de sus principales estrellas que jugaron la Copa América (Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Coutinho y Arthur).



El presidente del club, Josep Maria Bartomeu, encabeza la comitiva azulgrana en esta visita a Japón, la primera del equipo desde 2015, en la que también aprovechará para promocionar proyectos de la entidad como las Academias y la Fundación del Barça.



La convocatoria del FC Barcelona para la gira nipona es la siguiente: Ter Stegen, Neto e Iñaki Peña; Semedo, Piqué, Todibo, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Araujo y Guilem; Rakitic, Sergio Busquets, Rafinha, Aleñá, De Jong, Oriol Busquets, Monchu, Collado, Riqui Puig; Dembélé, Malcom, Griezmann, Hiroki Abe y Carles Pérez.



