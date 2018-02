Aunque tiene pocas semanas como azulgrana, Yerry Mina se ha enterado de varias cosas que pasan en el vestuario. Según el portal español 'Don Balón', una de ellas hace referencia al lío entre su técnico, Ernesto Valverde, y Lionel Messi a pocas horas de Barcelona vs. Chelsea de la ida de los octavos de final de la Champions League.



Según apunta la citada fuente, a oídos de Yerry Mina ha llegado una discusión de Leo Messi y el técnico 'Culé' por la sorpresiva apuesta que el técnico azulgrana quiere hacer ante los 'Blues'. Pese a que se trata de un partido de alta exigencia, Valverde sorprendería con André Gomes en el once inicial.



Tal como lees. El entrenador del FC Barcelona le daría una oportunidad en su once al discutido volante azulgrana. Como era de esperarse, según 'Don Balón', la decisión del 'Txingurri' no ha caído bien en Lionel Messi, quien no habría tardado en intentar hacerle ver su error.



"Porque Leo ya ha dejado claro por activa y por pasiva que no entiende las titularidades de André, y prefiere ver en el centro del campo a Paulinho o incluso a Denis Suárez", publicó el portal 'Don Balón' en su edición digital de este martes.



El choque de Barcelona vs. Chelsea, en el que Yerry Mina podría tener minutos, está programado para las 2 y 45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports. En España puedes seguir el partido a través de Bein Sports.