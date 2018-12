Barcelona vs. Cultural Leonesa se ven las caras por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el Camp Nou. Ernesto Valverde sabe de la importancia del encuentro pero también aprovechará para darle descanso a jugadores como Lionel Messi. Podrás seguir el partido por las pantallas de DirecTV Sports.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Barcelona y Cultural Leonesa.



"Queremos ganar. Allí fue un partido duro, juegan con mucha intensidad y nos costó mucho. Espero lo mismo para mañana", advirtió Valverde sobre el encuentro en León, que el Barça acabó ganando con un gol de Clement Lenglet en el tiempo añadido.



Barcelona vs. Cultural Leonesa: horarios en el mundo

México - 2:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

España - 9:30 p.m.

Precisamente el técnico azulgrana se deshizo en elogios hacia el central francés, que se ha afianzado en el once titular por la lesión de su compatriota Samuel Umtiti.



"Lenglet es un jugador muy fiable en todos los sentidos. Se está convirtiendo en fundamental. Se ha adaptado muy bien y ha tenido protagonismo. Es un lujo tenerlo", destacó.



Para recibir a la Cultural Leonesa, Valverde volverá a contar con los no habituales, pero insistió en no correr riesgos. "Mañana habrá cambios y jugadores que tendrán oportunidades. Estamos expectantes por verlos, pero no hemos de perder de vista que hemos de ganar el partido", apuntó.



Barcelona podría recuperar a algunos lesionados como Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen o Sergi Samper, pero el técnico extremeño quiere esperar a ver "cómo se encuentran" en el entrenamiento de esta tarde antes de tomar una decisión.



A quien sí que descartó es al delantero Luis Suárez, que arrastras unas molestias de rodilla, aunque se mostró "optimista" sobre la posibilidad que el uruguayo reaparezca en el derbi del próximo sábado ante el Espanyol.