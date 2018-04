La semana pasada, con una fantástica actuación de Andrés Iniesta, el Barcelona se coronó campeón de la Copa del Rey 2017-18 y este domingo ha recibido un gran homenaje del Deportivo La Coruña en la previa del partido de la fecha 35 de Liga Santander.



El equipo de Clarence Seedorf, dando un ejemplo de señorío, hizo el popular pasillo de honor. Los jugadores gallegos se pararon a un costado del túnel y desde allí aplaudieron a los campeones de la Copa del Rey. Messi iba a la cabeza.

Tras el pasillo del Deportivo La Coruñ a, los hinchas del Barcelona esperan que la próxima semana, en el partido ante el Real Madrid en el Camp Nou, los jugadores merengues repitan el buen gesto. Sin embargo, lo que adelantó Zidane hace un par de semanas no es una buena señal.



"Dentro de no sé cuanto tiempo me vais a preguntar y la respuesta es muy clara, no tengo que hablar más de este tema. Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer y ya está, pero estamos lejos del final de temporada. El Barcelona lo rompió. Esto no existe", dijo 'Zizou' en conferencia de prensa.