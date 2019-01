Para tapar la salida de Munir: el 'Chucky' Lozano irrumpe en la lista de fichajes del Barcelona para 2019

En la previa del Barcelona vs Eibar , válido por la fecha 19 de LaLiga Santander, el nombre del mexicano Hirving 'Chucky' Lozano ha vuelto a sonar como alternativa de refuerzo para este mercado de fichajes 2019. El mexicano sería uno de los candidatos para tapa el hueco que ha dejado la marcha de Munir al Sevilla.



De acuerdo a medios italianos, el atacante del PSV Eindhoven, que está cuajando grandes actuaciones en Holanda, gusta en el FC Barcelona, quien de cara al tramo final de la temporada, buscaría incorporar un delantero más para no agobiar a Luis Suárez con la seguidilla de partidos en Liga, Copa y Champions.

Hirving Lozano llegaría al Camp Nou para vivir sus mejores años a nivel deportivo. Su fichaje estaría valorado en alrededor de 30-40 millones de euros, asequible para el FC Barcelona y para cualquier gran club de Europa acostumbrado a acudir al mercado de fichajes.



De hecho, según 'TuttoSport', el FC Barcelona no es el único club que ha mostrado interés en el mexicano para la presente ventana de fichajes de invierno. El Chelsea y el Napoli de Ancelotti también estarían dispuestos a pagar su cláusula de salida para tenerlo en sus plantillas a más tardar el 30 de enero.

Valverde quiere un delantero para el Barcelona

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde , no ocultó su deseo de que pueda llegar un delantero centro de rápida adaptación tras la salida de Munir, pero no quiso confirmar que haya interés por tal o cual jugador.



"Cuando estás en un momento en el que puede llegar un jugador, sobre todo lo que valoras es que se pueda adaptar rápido a tu equipo, si es que al final acaba viniendo. La primera valoración que haces es que no tenga un proceso de adaptación, sino que ya conozca de qué va esto y que pueda jugar inmediatamente", dijo el 'Txingurri'.

Hoy juega el Barcelona vs Eibar

Barcelona y Eibar se enfrentan hoy desde el estadio Camp Nou por la fecha 19 de LaLiga Santander 2019. El partido, programado para las 12:30 del mediodía (hora peruana y 06:30 p.m. en España), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2 y beIN Sports si te encuentras en España.