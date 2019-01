No solo Denis: la otra figura del Barcelona cuya cesión interesa al Arsenal antes del cierre de mercado

En la previa del Barcelona vs Girona , válido por LaLiga Santander 2019 , los hinchas del equipo azulgrana se han enterado de un firme interés del Arsenal por llevarse a una de las figuras del equipo. Según el diario inglés 'The Sun', los 'Gunners' quieren la cesión de Malcom antes del cierre del mercado de fichajes.



En medio de las negociaciones por obtener el préstamo de Denis Suárez, el Arsenal pidió el préstamo hasta fin de temporada del atacante brasileño de 21 años. Unay Emery cree que la juventud y talento del ex Burdeos se está desaprovechando en Camp Nou y en Emirates quieren hacer algo.

Según la citada fuente, el DT del Arsenal promete darle a Malcom los minutos que no tiene en el FC Barcelona. De hecho, con la idea de potenciar su ataque, Emery lo convertiría en un fijo en su once. He ahí la necesidad de conseguir su préstamo.

Malcom solo tiene un gol con Barcelona esta temporada. (Foto: Getty Images) Malcom se encuentra en los planes del Arsenal. (Foto: Getty Images)

El problema para el Arsenal es que, así como con Denis Suárez, el Barcelona quiere una cesión con cláusula obligatoria de compra. El desenlace de este 'culebrón' del mercado de fichajes 2019 se conocerá a más tardar el miércoles. Además del club londinense, el Inter de Milán también preguntó por Malcom.

Hay que recordar que el atacante brasileño ha sido convocado por Valverde para del Barcelona vs Girona , que se jugará este domingo a las 10:15 de la mañana (hora peruana) en el estadio Municipal de Montilivi. La transmisión estará a cargo de DirecTV y beIN Sports.