Barcelona y Girona protagonizarán este fin de semana el partido más atractivo de la jornada 16 de LaLiga de España. El club ‘azulgrana’ se ubica en la tercera posición con 34 puntos, mientras que el cuadro dirigido por Míchel es segundo con 38 unidades, misma cantidad que el Real Madrid. Será un derbi catalán especial, y en la previa del partidazo, un jugador del conjunto ‘albirrojo’ admitió su fanatismo por el equipo ‘culé' y resaltó que le encantaría jugar en el Barça en algún momento de su carrera.

Se trata de Aleix Garcia, pieza clave en el equipo que, hasta ahora, es la revelación del campeonato, tras competirle de igual a igual a los grandes del país en las primeras quince fechas. El volante, que lleva tres goles y cuatro asistencias en la temporada, reafirmó ante las cámaras de Movistar que el equipo ‘blaugrana’ es el que sigue desde que era pequeño.

“Me gustaría jugar en el Barça”, fueron las primeras palabras del centrocampista, de 26 años. “Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, añadió quien está viviendo el mejor momento de su carrera, tras ser convocado y debutar en la Selección de España. Su estreno fue ante Chipre, por las Eliminatorias Eurocopa 2024.

Cabe destacar que no es la primera vez que Aleix reconoce su gusto por la entidad ‘azulgrana’. El volante ya habló del tema luego de que Oriol Romeu, su compañero hasta el año pasado, fuera fichado por el Barcelona para cubrir el espacio que dejaba Sergio Busquets. “Yo también me habría ido al Barça como Romeu, con los ojos cerrados. Es una lástima que se haya marchado porque tenemos una relación bonita”, señaló.

Por supuesto, esas palabras de García hicieron que muchos usuarios lo critiquen en las redes sociales. Él contestó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Me gustaría aclarar las palabras que dije, sólo apoyaba a un amigo como es Oriol Romeu, en ningún momento dije que yo me iría con los ojos cerrados. Mi situación y la de él son distintas. Lo siento si alguien se ha sentido ofendido. ‘Estimo’ al Girona’”, apuntó.

Aleix García es una de las figuras del sorprendente Girona. (Foto: Girona)





Barcelona vs. Girona: ¿a qué hora juegan?

El derbi catalán está programado para jugarse este domingo 10 de diciembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 en España) en el Estadio Olímpico de Montjuic. El equipo de Xavi Hernández viene de vencer por 1-0 a Atlético de Madrid, con gol de su fichaje estrella, Joao Félix. Mientras que el Girona llega a este duelo tras remontar 2-1 a Valencia con un doblete de Christian Stuani.

Para el cuadro ‘blaugrana’ es un momento importante para ganar y recortar distancia con la cima de LaLiga. Eso sí, un día antes, sábado 9 de diciembre, Real Madrid jugará ante Real Betis en el Estadio Benito Villamarín. Este compromiso está pactado para disputarse a las 10:15 de la mañana (hora peruana, 4:15 p.m. en España). De ganar, la ‘Casa Blanca’ le sacaría 7 puntos de ventaja al Barça.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR