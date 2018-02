Lionel Messi aparece y no perdona. El '10' del Barcelona no necesita mucho para destacar. Luego de la gran cantidad de oportunidades que tuvo el equipo azulgrana y no pudo concertar ante Girona, Messi solo tuvo un momento de brillantez y definió el encuentro.

El argentino recibió el balón dentro del área y a pesar de quedarle de forma incómoda, se las arregló para controlar y sacarse de encima a dos defensores del Girona. Un disparo potente venció a Bono, que llegó a tocar el esférico pero la potencia hizo que ingrese. Fue el 2-1 transitorio.

Lionel Messi anotó el 2-1 ante Girona por Liga Santander. (nGolos)

Con este tanto, Lionel Messi suma 21 tantos y se mantiene en lo más alto de la tabla de máximos goleadores de la Liga Santander 2017/18. Luis Suárez es su más cercano perseguidor con 19. Al finalizar este partido los números podrían variar.

Barcelona es puntero absoluto del torneo español con 65 unidades. Atlético de Madrid se ubica segundo con 55 puntos.