Se tenía que decir y se dijo: Valverde reconoció los déficit del Barza desde el arranque de la temporada

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► Ningún fichaje, pero sí ventas: los jugadores que saldrán del Barcelona en el próximo mercado [FOTOS]

Hora de pisar tierra y de ponerse a trabajar. El técnico español del Barcelona , Ernesto Valverde, admitió este viernes que su equipo tiene que cambiar su dinámica como visitante en Granada, después de que aún no haya ganado ningún partido fuera del Camp Nou desde el inicio de la temporada de LaLiga Santander.



"Fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos. Nos está costando. Incluso en el partido que le dimos la vuelta en Pamplona, no fuimos capaces de ganar. Tenemos que cambiar esa dinámica, mañana tenemos una oportunidad y queremos que sea ya", insistió el DT 'Azulgrana'.

Valverde analizó que su equipo "no está hacienda efectiva la posesión del balón" que tiene en los partidos fuera de casa, a diferencia de lo que ocurre en el Camp Nou. "Tenemos más el balón, pero no tenemos más llegadas que el rival. Tenemos que ser más decisivos, más verticales, más contundentes. En casa estamos jugando mejor en ese ultimo tramo, fuera de casa nos está costando", admitió.



En cuanto al Granada, Valverde comentó que está firmando "un buen arranque de temporada" y recordó que los equipos recién ascendidos son peligrosos a principios de curso como ya ocurrió en Pamplona. "Está en una buena dinámica y de ahí su arranque. Es un partido difícil en el que vamos obligados porque en las dos salidas anteriores no hemos ganado y queremos ganar", añadió.



Messi exige un fichaje para el Barza

Lionel Messi dejó en claro que quiere un proyecto ganador para seguir en el Barcelona. Es por eso que, de cara al mercado de fichajes de 2020 , el argentino quiere un refuerzo de nivel para la plantilla y espera que Bartomeu esta vez sí cumpla. Con la mente puesta en conseguir la sexta Champions, al '10' le gustaría sumar a un nuevo lateral ante el bajo nivel de Nelson Semedo y Moussa Wague.

Pensando en el mercado de invierno del próximo año, el delantero rosarino ha propuesto el nombre de Joshua Kimmich , uno de los mejores laterales derechos del mundo. El problema es que no le saldría barato al Barcelona. Bayern Munich lo considera clave en su esquemas y no saldrían por menos de 70 millones de euros. Ojo, esta no es la primera vez que el alemán suena como posible refuerzo del conjunto 'culé'.



► "Profundo malestar y cabreo": la decisión de Zidane que ha encendido a la directiva del Real Madrid



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► Donyell Malen: la 'joya' holandesa del PSV que ya se hace realidad