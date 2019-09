¡Y Dembélé al carrer! Barcelona decide su venta y ya tiene a un reemplazo de solo 30 millones de euros

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



Ousmane Dembélé no figura en la lista de convocados para el partido entre Barcelona vs Granada de este sábado por la fecha 5 de LaLiga Santander ( AQUÍ la transmisión EN VIVO ). Pese a ello, el crack francés no deja de ser noticia ya que en distintos medios europeos vuelven a especular con su posible salida para el mercado de fichajes de 2020.



De acuerdo al diario español Don Balón, Dembélé ha perdido la confianza de todos en el FC Barcelona. No solo por sus lesiones e indisciplinas, también por la irrupción de otros jóvenes como Carles Pérez y Ansu Fati. Es por eso que los altos mandos habrían decidido venderlo en invierno y ahora no habrá quien lo salve.



El campeón mundial no pasa por un buen momento deportivo hace mucho tiempo. Aun así, hay clubes que quieren su fichaje. Uno de ellos es nada menos que el Liverpool, que pagaría un monto cercano a los 100 millones de euros para tenerlo en sus filas. En el FC Barcelona están tan convencidos de su salida que hasta ya han pensado en un reemplazo que costaría apenas 30 millones de euros: Dani Olmo.

"Creen que habría que cubrir la salida de Dembélé y a Fati se le dejará con ficha del Juvenil A este año. Y el futbolista del Dinamo de Zagreb, una de las revelaciones en esta primera jornada de Champions League, y del pasado Europeo sub 21, en el que fue pieza clave de la selección española, campeona, es el que más gusta", publica el citado portal.

Dani Olmo, Dinamo Zagreb. (Getty) Dani Olmo, Dinamo Zagreb. (Getty)

Lo que viene para el FC Barcelona

En otras informaciones, Barcelona y Granada se enfrentan este sábado desde las 2 de la tarde (hora peruana) en transmisión de ESPN y Movistar LaLiga (solo España). El equipo de Ernesto Valverde, que contará con Messi, Suárez y Griezmann por primera vez , todavía no ha ganado de visita en esta Liga Santander. Un triunfo en Los Carmenes es vital para no perderle el rastro al líder Sevilla.

