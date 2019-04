¡Conectados desde Alcoraz! Fecha, hora y canales del Barcelona vs. Huesca por Liga Santander 2019

Barcelona y Huesca juegan este sábado en el estadio Alcoraz por la jornada 32 de la Liga Santander. Los liderados por Lionel Messi, quien probablemente se pierda el encuentro para darle descanso, quieren mantener la ventaja que llevan a su más cercano perseguidor, Atlético de Madrid. Conoce la fecha, horarios en el mundo y en qué canales ver el partido.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Barcelona y Huesca.



Barcelona vs. Huesca: horarios en el mundo

Perú: 9:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 4:15 p.m. vía beIN Sports Connect España, beIN LaLiga, Movistar +

Argentina: 11:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 11:15 a.m. vía ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Uruguay: 11:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 9:15 a.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Colombia: 9:15 a.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 10:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Paraguay: 10:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Bolivia: 10:15 a.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ernesto Valverde tomará la decisión de sentar a Messi pensando en Manchester United y el golpe en la nariz que sufrió a mitad de semana. El equipo 'Red Devil' visitará el Camp Nou este martes 16 por la vuelta de los cuartos de final de Champions League.

"El día después estaba tocado, durante el partido también como cuando te pasa un trailer por encima. Lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad", explicó el técnico azulgrana en conferencia de prensa.



El equipo, que la pasada jornada dejó la Liga prácticamente sentenciada con su victoria ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou (2-0), se juega en cuatro días su pase a las semifinales de la Champions League, y el técnico del conjunto azulgrana no quiere arriesgar.



Valverde admitió que ha llegado la hora de hacer rotaciones "por las circunstancias" de la competición, pero eso no quiere decir que dé LaLiga por ganada.



"Muchos piensan que tenemos el campeonato ganado, pero no es así, ni mucho menos. Todavía necesitamos 10 puntos para ser campeones y hay que sumar los primeros mañana. Los cambios son para hacer un equipo competitivo", argumentó.



Además, Valverde sabe que, a estas alturas de la temporada, ganar a los equipos de abajo cuesta más: "Se nota que se está terminando LaLiga, que los puntos hacen falta y que todos echan el resto. En los últimos partidos, el Huesca está jugando muy arriba, arriesgando bastante y haciendo goles".



