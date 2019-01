Barcelona puede ser eliminado de la Copa del Rey: alineación indebida en el partido de ida

A solo horas de jugarse el partido de vuelta en el Camp Nou del Barcelona vs. Levante por octavos de final de la Copa del Rey , el diario ‘El Mundo’ ha publicado que los culés habrían cometido una alineación indebida en el partido de ida en Valencia. De este modo, el equipo de Ernesto Valverde quedaría eliminado en dicha fase, tal como en un momento le pasó al Real Madrid con el caso del ruso Denis Cheryshev, en la actualidad jugador del Valencia.



¿El motivo? La inclusión de Juan Brandáriz, más conocido como Chumi, siendo titular del Barcelona, pese a haber estado sancionado con el Barcelona B.



De acuerdo al artículo 56.3 del código disciplinario en España, "hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".



Barcelona, por su parte, ha emitido un comunicado en donde niega que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya dicha cometido dicha sanción, por lo que se estará a la espera de lo que pase con el equipo de Ernesto Valverde. ¿Será eliminado en octavos de final de la Copa del Rey? ¿Un duro golpe para las aspiraciones catalanes?