Barcelona vs. Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO chocan por la jornada 14 de LaLiga Santander, este martes 8 de noviembre desde las 3:30 p.m. (horario de Perú y Colombia). El duelo se jugará en el estadio El Sadar. El cuadro dirigido por Xavi Hernández está obligado a sumar una victoria como visitante si no quiere perderle pisada al Real Madrid, elenco que, pese a algunas dudas durante las últimas fechas, sigue prendido entre los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los locales, por su parte, son uno de los clubes que viene sorprendiendo en el presente curso, por lo que no serán un rival sencillo para los catalanes. Para vivir este duelo, sigue la transmisión de DIRECTV, Movistar, DTV GO y Fútbol Libre. Asimismo, vive los detalles en el minuto a minuto de la web de Depor.

Barcelona se enfrenta al Osasuna en el estadio El Sadar. (Video: Barcelona)

Barcelona vs. Osasuna: posibles alineaciones

Ter Stegen; Jordi Alba, Marcos Alonso, Christensen, Alex Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Ferran, Lewandowski y Dembelé. Osasuna: Aitor Fernández; Manu Sánchez, David García, Unai García, Rubén Peña; Moi Gómez, Torró, Aimar Oroz; Kike Barja, Budimir y Chimy.





