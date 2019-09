Valverde cruza los dedos: el último intento de Barcelona para que Ansu Fati juegue el 'Clásico'

► “No me puedo romper, no me puedo romper”: revelan desesperada conversación de Messi con fisioterapeuta tras lesionarse



►Barcelona, ¿lo dejas ir? Manchester United va por delantero azulgrana para enero de 2020



Barcelona encontró en Ansu Fati su nueva joya. El delantero azulgrana se ha metido al bolsillo a la hinchada azulgrana con sus goles y su atrevimiento para encarar rivales. Ernesto Valverde confía cada vez más en él y lo quiere en uno de los partidos más importantes del año: 'El Clásico' ante Real Madrid.

El partido que paralizará a España y al mundo se jugará el próximo 26 de octubre a las 13:00 (hora local), fecha que se cruzará con el llamado de Fati a la 'Roja' para enfrentar al Mundial Sub 17 en Brasil.

El torneo juvenil se disputará entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre, por lo que Barza no podrá tener en su plantel a Fati. Aunque aun queda una opción: que no sea considerado. Desde el Camp Nou ya inician un plan.

La Federacción española lleva meses intentando agilizar el proceso de nacionalización de Ansu Fati. Esto se consiguió la semana pasada, cuando el Consejo de Ministros tramitó su nacionalidad.

Barza intentará que su perla de 16 años no parta. El club intentará que se quede, ya que lo consideran una pieza importante del primer equipo. No obstante, en el club saben que si se da el llamado oficial, no podrán negarse.

Los partidos que se perdería Ansu Fati

El partido más importante que se perdería Fati sería el 'Clásico' español. Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou el próximo 27 de octubre.



También estará ausente en el Barcelona vs. Valladolid del 30 de octubre y el Levante vs. Barcelona del 3 de noviembre. Asimismo, de llegar a la final del campeonato, que se celebra el 17 de noviembre, tampoco estará disponible para el Barza vs. Slavia Praga del 5 de noviembre ni para el Barcelona vs. Celta del día 10.



Un encuentro más de Champions League se suma a la lista. La ida ante Slavia Praga del 23 de octubre al concentrarse una semana antes de que empiece el campeonato.



► Los 'Rayados del Valle', a un paso de hacer historia: finalistas inesperados de la Copa Sudamericana [FOTOS]



► ¡Desde el Bernabéu! Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: guía de TV y canales donde ver el partido por LaLiga



► Alguien le pisa los talones: la advertencia de Valverde y la hinchada del Barcelona a Luis Suárez



► La advertencia de Bayern Munich si Ter Stegen es titular en Alemania: "No les cederíamos a ningún jugador"