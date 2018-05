Barcelona salió campeón de la Liga Santander la semana pasada tras vencer 4-2 al Deportivo la Coruña. Como la tradición manda, Real Madrid debía realizar el pasillo a los azulgranas; sin embargo, se negaron a realizarlo.

Los equipos saltaron a la cancha y lo que todo el mundo esperaba, se dio. Los jugadores del Real Madrid se colocaron directamente en sus posiciones para iniciar el encuentro y no en la puerta de los vestuarios para aplaudir al Barza.

Zinedine Zidane explicó su decisión de no realizar pasillo al Barcelona en el Camp Nou tras su conquista de LaLiga Santander, como devolución al gesto que tuvo su rival en el partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid no lo recibió tras conquistar el Mundial de Clubes.

"No soy quién para decidir solo que no se va a hacer el pasillo. Hay que hablar de la situación, porque después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira, porque estaban en la Champions y hay que ganarla para disputar el Mundial", aclaró.