Hace tiempo que no juega con el Barcelona y su baja podría ser un dolor de cabeza para Ernesto Valverde. El entrenador vasco no cuenta con el francés dada su lesión y el informe médico culé podría ser un calvario para el seleccionado como el cuerpo técnico. Umtiti está descartado para los partidos frente al Sevilla e Inter de Milán, pero ¿ llegará frente al Real Madrid? La información aún no está confirmada y se espera que pase en los próximos días.



Umtiti sufre de una lesión en el cartílago de la rodilla izquierda y, hasta el momento, se le trataba de forma conservadora, no obstante, en los últimos días, el jugador del Barcelona podría pasar por el quirófano y no estar presente en el duelo liguero frente al Real Madrid.



De hecho, según fuentes del club la decisión sobre lo que haya que hacer con la rodilla de Umtiti se tomará a finales de este mismo mes o a principios del de noviembre. De esta forma, para los siguientes encuentros que tiene el Barça, los del Sevilla en Liga y el Inter de Milán en la Champions League, la presencia de Umtiti ya está casi descartada.



El último partido del mes es el Clásico ante el Real Madrid. En el club se trabaja con la previsión de que antes de ese partido se pueda probar cuál es el estado de Umtiti por si pudiese jugar contra el eterno rival. Sin embargo, si la lesión no ha mejorado lo suficiente se le reservará. Entonces, o pocos días después, está previsto que se tome la decisión sobre la línea a seguir con esta dolencia que ya le dio problemas durante la pasada campaña tanto en el Barça como con la selección francesa.



Si Umtiti tiene que pasar por el quirófano, la operación comportará un periodo de baja bastante serio. Según se estudia en el seno de los servicios médicos y también en el área deportiva, una intervención en la rodilla izquierda del francés para reparar su cartílago le tendría unos cuatro meses de baja.



Es decir, que si se operase en noviembre, ese mes y los de diciembre, enero y febrero se los pasaría en el dique seco. Además, luego debería readaptarse y coger el ritmo de competición perdido durante la convalecencia que vendría después de una hipotética operación. Todo eso, partiendo de la base de que la recuperación no se alargase algo más.