Se viene un partidazo. Barcelona recibe este miércoles 5 de abril al Real Madrid en El Clásico por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El conjunto merengue perdió los tres últimos enfrentamientos ante los dirigidos Xavi Hernández, pero Carlo Ancelotti buscará cambiar el historial reciente y acceder a la final de la Copa del Rey en el Camp Nou.

A pesar de que los resultados en los derbis están a favor de los azulgranas, el entrenador italiano del Madrid, Ancelotti, se mostró optimista respecto al partido de vuelta por la Copa del Rey y en rueda de prensa dio una advertencia: “Mañana nos toca ganar a nosotros”.

La diferencia en el marcador es de apenas un gol. Barcelona logró ganar el primer encuentro gracias a un tanto en contra del defensa del Real Madrid, Eder Militao. La Copa del Rey y la Champions League son las únicas dos competiciones por las que pelea el Madrid, teniendo en cuenta que el Barça le sacó 12 puntos de ventaja en La Liga.

Ancelotti fue cauteloso en conferencia de prensa y agregó: “La idea no es volverse loco para marcarse un gol. La idea es hacer un partido completo con y sin balón. No hemos llegado muchas veces y es un aspecto importante. No vamos a volvernos locos... porque puedes meter un gol en el minuto 5 y después encajar dos. La idea es hacer un partido completo”, declaró el italiano siendo consciente de que su equipo debe salir a ganar.

La palabra de Xavi

Por otro lado, pese al 0-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, Xavi ha insistido en sacarse la etiqueta de favorito en el duelo contra el Real Madrid. El técnico azulgrana visualiza un partido “muy complicado” contra los de Ancelotti, que además vendrán a Barcelona con “cierto ánimo de revancha” después de haber perdido sus últimos tres clásicos contra el Barça.

Xavi ha rehusado en todo momento que se considere que le tiene tomada la medida al Real Madrid pese a que ha salido vencedor en cuatro de los cinco clásicos. “Para nada. El Madrid te puede ganar perfectamente mañana. Están acostumbrados a remontar y tienen experiencia en eso. Competiremos pero no sentimos que tengamos la medida tomada al Madrid”.

Cabe destacar que hay un factor diferencial que puede impulsar la energía al Barça de Xavi. Y es el enorme deseo de conseguir títulos. “Tenemos hambre de títulos. Ganas de éxitos, tenemos futbolistas en la plantilla que se estrenaron con la Supercopa y esto es importante”.

