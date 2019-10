LaLiga propone fecha, pero choca con Rosalía: más problemas para el Barça-Madrid en la Ciudad Condal

El Barcelona vs Real Madrid fue oficialmente aplazado este viernes por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y se busca nueva fecha. La Liga propone que el partido en Camp Nou se juegue el próximo 7 de diciembre, sin embargo, un megaconcierto de Rosalía podría frustrar nuevamente el Clásico de España.



La cantante catalana tiene programada para ese sábado 7 una súper presentación en el Palau de Sant Jordi. La expectativa del público es tan alta que la interprete de 'Con Altura' tuvo que hacer un concierto más para el día siguiente. Según prensa española, los cuerpos de seguridad de Barcelona tendrían problemas para resguardar ambos eventos.

Es habitual que la policía de la Ciudad Condal intente evitar acontecimientos con gran afluencia de público para el mismo día y encima con horarios muy cercanos. El concierto de Rosalía está programado para las 9 de la noche (hora local) y el Barcelona vs Real Madrid empezaría solo una hora antes. Un gran problema.

¿Cuándo se define la nueva fecha del Barcelona vs Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid tendrán que acordar una nueva fecha para el Clásico antes de las 10.00 a.m. (hora local) el próximo lunes día 21 y, en caso de no llegar a un acuerdo, será el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el que determinará la fecha del encuentro.



La RFEF confirmó este viernes la resolución con fecha de hoy del comité, que ayer se reunió de manera extraordinaria para estudiar la petición de LaLiga de que el partido, previsto para el sábado 26 a las 13.00 horas dentro de la décima jornada, se juegue en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou, ante la situación que se vive en Cataluña tras la sentencia del "procés", que el lunes impuso penas de cárcel para los líderes independentistas.



Después de estudiar las alegaciones de las los clubes, Competición descartó la solicitud de LaLiga de invertir el orden de los partidos, a la que se oponían los clubes, pero sí estimó el aplazamiento del encuentro a otra fecha planteado también por la patronal, si no se invertía el orden, y por la propia Federación, a través de su secretaría general.



