En medio de la previa del Barcelona vs. Real Madrid , Vinicius Junior confesó que fue su decisión marcharse al Real Madrid Castilla y no una de Lopetegui. Como se sabe, el técnico vasco lo probó en algunos partidos y decidió darle roce internacional, sabiendo que no tendría ritmo en el primer tiempo con jugadores como Bale, Lucas, Isco y compañía.



"Hice la pretemporada sabiendo que podía jugar con el equipo B. Pedí jugar allí si no iba a ser tenido en cuenta porque es mejor que quedarse en casa", manifestó el joven futbolista brasileño, en medio de las especulaciones de que había enviado ahí sin saberlo.



"Eso me iba a ayudar a adaptarme al juego, al clima y a todo lo que un jugador necesita", añadió Vinicius Junior, quien aprovechó el apoyo de Marcelo y Casemiro, ambos compatriotas, para poder asentarse en la capital de España. Vinicius la ‘rompe’ en la Segunda B de España, pero aún no logra adaptarse al primer equipo, pese a los minutos que ha tenido en cancha.



Barcelona recibe al Real Mhttps://depor.com/noticias/real-madridadrid en el Camp Nou, en un partido que puede definir el futuro de Julen Lopetegui. Para ese encuentro, no estará Vinicius Junior, quien se encuentra suspendido por su roja en el último encuentro del Real Madrid Castilla.