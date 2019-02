¿Mensajes en la madrugada? La sorprendente revelación del presidente del Barcelona sobre Dembélé

El partido entre Barcelona vs Real Madrid , por semifinales de la Copa del Rey 2019 , no contará con la presencia de Ousmane Dembélé. Sin embargo, que el francés no esté en el Clásico español del Camp Nou no ha impedido que se convierta en uno de los protagonistas de la previa.



Y es que a solo unas horas del choque entre Barcelona y Real Madrid, el presidente de la entidad catalana, Josep María Bartomeu , ha elogiado el momento del 'Mosquito' y confirmado que le mandaba mensaje de madrugada.

“Me mandaba algún mensaje a la 1.30. Tiene ganas de triunfar y hacerlo muy bien. Yo le felicito, nos está sorprendiendo. Es muy difícil llegar al Barça, jugar bien y triunfar”, ha dicho Bartomeu en los micrófonos de cadena 'Cope'.

▷ SABEMOS QUE ESTÁS MUY INTERESADO



Estás leyendo muchas noticias sobre el clásico. MIRA AQUÍ todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey.

“Estamos muy contentos con él porque su evolución es digna de resaltar. Tienen un talento muy grande”, agregó el presidente del Barcelona sobre Dembélé, quien lamentablemente para los intereses de los azulgranas no estará en el partido ante Real Madrid.



El pasado lunes, el francés hizo trabajo en solitario tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo, hace quince días ante el Leganés, pero al día siguiente empezó a ejercitarse junto a sus compañeros. De todas maneras, Valverde no lo convocó para el Barcelona vs Real Madrid.