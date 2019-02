El nuevo desplante de Isco a la interna del Real Madrid a dos días del ‘Clásico’

¿Qué pasa por la cabeza de Isco ? Solo sus amigos más cercanos y el medio mediocampista pueden saberlo. A dos días de jugarse el Barcelona vs. Real Madrid , el malagueño volvió a generar un nuevo desplante en la interna del equipo madridista, que ha generado una lluvia de comentarios en las redes sociales. Isco no se encuentra a gusto en el Bernabéu, ya lo demuestra ante las cámaras y parece que su futuro se definirá en el próximo mercado de fichajes de verano: tiene el camino sentenciado en Madrid y debe irse a otro torneo.



Luego del triunfo del Real Madrid sobre el Alavés, un delegado del club le estrechó la mano para saludar al malagueño, a lo que el volante prefirió seguir su camino y entrar al camerino del club. ¿No lo habrá visto? Imposible. En la toma puede verse que el propio Isco quiere alejarse de él, molesto por la continuidad que tiene bajo el mundo de Santiago Solari.



Isco volvió a jugar con el Real Madrid, aunque solo lo hizo durante tres minutos en el duelo frente al Alavés. Como comentan medios de España, el ‘Indiecito’ Solari solo lo hizo para que la grada del Bernabéu aplaudiera el partido de Vinicius Junior, prácticamente titular para las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona. Tiene todas de jugar.



Como se especula en el mercado de pases de Europa, Isco podría irse a jugar al Manchester City de Pep Guardiola o la Juventus de Cristiano Ronaldo, dos clubes que parecen interesados en el volante malagueño. Florentino Pérez y el Real Madrid no lo quieren más.