El Barcelona vs Real Madrid de este domingo en Camp Nou contará con la presencia de grandes jugadores de talla mundial. Sin embargo, tal como han apuntado varios medios en Europa, el Clásico de España tendrá entre sus ausentes nada menos que a Luis Enrique, el entrenador de la selección nacional.



Como en el Barcelona vs Real Madrid se encuentran la mayoría de los jugadores que suele convocar, se esperaba que Luis Enrique asista al Camp Nou para ver el partido en Europa. No obstante, su presencia está casi descartada.



El primer entrenamiento de Luis Enrique al mando de la Selección de España. (Fotos: Selección de España) Luis Enrique no estará en el Barcelona-Real Madrid. (Foto: Selección de España)

En lugar del extécnico del FC Barcelona sí estará el segundo entrenador de 'La Roja', quien también lo acompañó durante las tres temporadas que estuvo en el banquillo azulgrana. Cabe recordar que Luis Enrique no ha asistido a ninguno de los choques de los 'Culés' desde que asumió el cargo en la selección.



Hay que recordar que el Barcelona vs Real Madrid se jugará este domingo desde las 10 y 15 de la mañana (hora peruana) y será transmitido en exclusiva para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports.