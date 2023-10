Barcelona vs. Real Madrid se enfrentarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV / STREAMING por el Clásico español, en el marco de la onceava fecha de LaLiga. El compromiso, que será clave para ambos cuadros, se realizará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y comenzará desde las 9:15 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DIRECTV, ESPN, Star Plus, DAZN, LaLiga TV y Movistar para los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todas las incidencias de este partidazo por la web de Depor. ¡Imperdible!

Barcelona se alista para el encuentro ante Real Madrid, por LaLiga. (Video: FC Barcelona)

Barcelona vs. Real Madrid: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, Araújo, Cancelo; Romeu, Gundogan, Gavi; Fermín, Ferran y Joao Félix.

Real Madrid: Kepa; Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Vinícius y Bellingham.