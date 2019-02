¿Más fácil? El rival que el Real Madrid quería en las semifinales de la Copa del Rey 2019

El sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2019 dejó en una llave el Barcelona vs Real Madrid. Los más grandes de España se enfrentarán en doble encuentro a partir de la próxima semana y la noticia no ha podido caer mejor en Valdebebas.



Y es que según el diario 'AS', el FC Barcelona es el equipo que el Real Madrid estaba esperando que aparezca en su camino. Los blancos consideran que es más fácil ganarle a doble partido que en uno solo, como la final del 25 de mayo en el Benito Villamarín.

Además, los jugadores Real Madrid están pasando por un gran nivel en lo futbolístico y creen que el momento para enfrentar al FC Barcelona es perfecto. Y si a estas dos razones le agregamos que el duelo definitivo será en el Bernabéu, los blancos tienen motivos para estar contentos.

Tres Barcelona vs Real Madrid en menos de un mes

El destino ha querido que el Barcelona y Real Madrid se vean las caras en las semifinales de la Copa del Rey 2019. Como si se tratara de un regalo para los amantes del fútbol, el calendario ha quedado establecido en tres Clásicos de España en menos de un mes.



La ida se jugará el próximo miércoles en el Camp Nou del Barcelona y la vuelta será el 27 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid. El segundo partido de la eliminatoria será apenas cuatro días después del clásico en LaLiga Santander, también en el Bernabéu.