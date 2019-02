Cualquier cosa puede pasar: el mensaje de Ernesto Valverde tras el Barcelona-Real Madrid por Copa del Rey

Ya se vive la previa. El técnico del Barcelona , Ernesto Valverde , cree que su equipo se enfrentará el miércoles en semifinales de Copa del Rey 2019 a un Real Madrid que está "en uno de los mejores momentos de la temporada".



"Lo vemos igualado, es una eliminatoria igualada", afirmó Valverde este viernes, en la rueda de prensa previa al partido de la 22ª jornada de Liga contra el sábado, en referencia a la ida de semifinales de Copa el 6 de febrero contra el equipo 'merengue'.



El Barça goleó 5-1 al Real Madrid en la Liga en octubre pasado, pero Valverde no cree que las circunstancias sean comparables. "En aquel momento en Liga, ellos venían en un momento un poco más complicado desde el punto de vista anímico y ahora están en un momento diferente, con más confianza, están mejor, sacando resultados y eso hace mucho", aseguró el técnico 'Azulgrana'.



"De la misma manera que al Valencia mañana le agarramos en uno de los mejores momentos de la temporada posiblemente al Madrid también. Es una gran eliminatoria, dos grandes partidos que vienen en un momento en que los dos equipos estamos inmersos en la lucha por las primeras posiciones de la liga'', añadió Valverde.



En un mes, Barcelona y Real Madrid se van a enfrentar en dos partidos de Copa del Rey y un tercero de Liga, pero Valverde no teme al ruido mediático que pueda generar estos partidos tan seguidos.



"El ruido que se genera fuera no nos afecta demasiado, son dos partidos (de Copa) buenos, bonitos de ver e ilusionantes para la afición del Madrid, para la nuestra, y para cualquier aficionado, intentaremos pasar y nada más", afirmó.