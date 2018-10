El técnico azulgrana no se fía previo al Barcelona vs. Real Madrid. Ernesto Valverde no dudó en advertir este sábado contra un exceso de confianza frente a la 'Casa Blanca' este domingo en el Clásico de LaLiga Santander, recordando que "cuando está más herido, es más peligroso".

"Son partidos que se juegan desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista táctico, emocional", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al Barcelona vs. Real Madrid en el Estadio Camp Nou.

"Para llevarnos la victoria, la solución está en el juego, nos tenemos que centrar más allá de pensar en dinámicas positivas o negativas", añadió el técnico del Barcelona, cuyo equipo marcha líder de la Liga española, con cuatro puntos más que el Madrid (7º).

En el cuadro local no estará el lesionado Lionel Messi, aunque Valverde asegura que "todos estamos mentalizados, se hace raro pero vamos a tirar para adelante".

"Hemos perdido a Leo hace una semana y tenemos un buen paso adelante, vamos a ver mañana", añadió Valverde, cuyo equipo ganó 2-0 al Inter de Milán en la Champions League el miércoles sin el astro argentino.

Fuente (AFP)