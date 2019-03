¡Cosa bonita, cosa hermosa ! La camiseta retro que el Barcelona estrenaría ante Real Madrid [FOTO VIRAL]

El Clásico español de Liga Santander 2019 entre Barcelona y Real Madrid tendría un atractivo de lujo para todos los hinchas del fútbol. No hablamos de un jugador, sino de la camiseta retro que los 'Culés' estrenarían este sábado en el Bernabéu, según el portal especializado 'Todo Sobre Camisetas'.

Se trata de un uniforme que el Barcelona utilizó en la temporada 1998-99 y que servirá para celebrar los 20 años que el club azulgrana lleva con Nike. Presenta un diseño muy clásico con lineas gruesas, el escudo en el centro del pecho y la imagen del logo de la marca de color amarillo.

Otra de las características de la peculiar camiseta que Barcelona estrenaría en el Clásico ante Real Madrid, es que no cuenta con publicidad en el pecho. Recordemos que el club catalán era uno de los pocos que no llevaban marcas en el espacio central de la camiseta, hasta el acuerdo en el año 2006 con Unicef.



Esta forma de patrocinio era insólita en el fútbol profesional, puesto que el Barcelona no percibeía ningún tipo de beneficio económico a cambio de lucir el logotipo. Por el contrario, el club donaba un millón y medio de euros anuales a proyectos promovidos y organizados por Unicef.

Hay que recordar que el Barcelona vs Real Madrid por LaLiga Santander está programado para las 2:45 de la tarde de este sábado y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2 y Movistar Partidazo para España.

