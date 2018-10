31 toques para un golazo en el Barcelona vs. Real Madrid. 31 toques que seguro el fanático repetirá en su grabación de DirecTV o lo verá en el resumen del fin de semana del partido. Barcelona gestó un golazo en el partido en el Camp Nou, en donde el jugador madridista tan solo esperó y miró cómo se hacía una verdadera jugada, a diferencia de lo que muestra el equipo de Julen Lopetegui, quien no encuentra su rumbo en la jornada 10 de LaLiga.



Barcelona ha llegado al Clásico español 2018 ante Real Madrid con dos triunfos consecutivos. El primero lo consiguió la semana pasada ante Sevilla - un resultado que le permitió recuperar la punta - y el pasado miércoles ante Inter de Milán por la fase de grupos de Champions League. Lo último sin la presencia de Lionel Messi.



Por su parte, el Real Madrid viene con una realidad distinta. En el reinicio de LaLiga Santander, el equipo blanco cayó ante Levante (2-1) y a mitad de semana dejó dudas frente al Viktoria Plzen, modesto equipo al que apenas pudo vencer por un gol. Ante este panorama, el futuro de Lopetegui se ha puesto en juego.



Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo once años después, con el Real Madrid fuera de los puestos europeos y su entrenador, Julen Lopetegui, cuestionado; y con el Barcelona dispuesto a darle una buena estocada a los blancos, llega al Camp Nou un Clásico español diferente, en la décima jornada de LaLiga Santander.