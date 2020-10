El árbitro del partido entre Barcelona y Real Madrid, Juan Martínez Munuera, recibió críticas de todo tipo por cobrar un penal en contra de los azulgranas tras falta de Clement Lenglet a Sergio Ramos, aunque no es lo único por lo que viene siendo cuestionado en las redes sociales.

Y es que luego de que se filtrara el acta arbitral del Clásico, se detectó el escandaloso error que cometió Martínez Munuera en el documento. En hecho inexplicable, el juez del partido informó que el choque entre Barcelona y Real Madrid tuvo como escenario el estadio Benito Villamarín.

Sí, como lees. Para el acta del árbitro el duelo no se desarrolló en Camp Nou sino en la casa del Real Betis. Como era de esperarse, el ‘fail’ de Martínez Munuera no tardó en convertirse en un viral en las redes sociales.

“El Real Madrid NO ganó ayer en el Camp Nou. Sigan fiándose de las actas”, comentó el estadístico Mister Chip en su cuenta de Twitter tras exponer la foto del acta arbitral.

El Real Madrid NO ganó ayer en el Camp Nou. Sigan fiándose de las actas. pic.twitter.com/HBteYWUupm — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 25, 2020

Koeman contra Martínez Munuera

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se preguntó “¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?” después de que Martínez Munuera pitara un dudoso penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el segundo gol para los madridistas en Camp Nou.

“Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido”, añadió sobre este asunto.





TE PUEDE INTERESAR